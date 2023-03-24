Scientific Reports: К 2060 году инфекция плотоядной бактерии доберется до крупных городов

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К 2041-2060 годам инфекция плотоядной бактерии Vibrio vulnificus распространится в крупных городах. Об этом говорится в исследовании ученых Университета восточной Англии, опубликованном в Scientific Reports.

Отмечается, что за прошедшие 30 лет количество инфекционных бактерий выросло с 10 до 80 на восточном побережье США. По данным исследователей, в дальнейшем Vibrio vulnificus может добраться до крупных городов возле Нью-Йорка.

Отмечается, что бактерия предпочитает теплые условия. Ранее ее обнаруживали в прибрежных водах.

Vibrio vulnificus может определять порезы и укусы, через которые попадает в организм. Вероятность смерти инфицированных оценивается в один к пяти.

Отмечается, что в случае увеличения выбросов в атмосферу или сохранения их на среднем уровне, к концу 21 века инфекция может затронуть восточные штаты США. В противном случае, Vibrio vulnificus доберется максимум до Коннектикута, пишет Scientific Reports.

Ранее в США выявили другую опасную инфекцию. В частности, к 31 декабря 2021 года в стране было зарегистрировано 3270 случаев заражения инфекцией и сделано более семи тысяч тестов на Candida auris. Количество случаев заболевания выросло на 95 процентов в 2021 году.