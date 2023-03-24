Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях вечером 24 марта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жителям столицы рекомендуется воспользоваться городским транспортом в связи с затруднением автомобильного движения в центральной части столицы. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— ЦОДД: на дорогах восемь баллов — основные затруднения в центральной части города, — говорится в сообщении.

Также фиксируются затруднения движения на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. При возможности москвичей призывают отложить поездки на автомобиле на более позднее время.

Водителей призвали быть более аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты во время движения, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

С 26 марта по 11 апреля ночной автобусный маршрут н7 не будет работать. Это связано со строительством Юго-Восточной хорды. Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки.

На нескольких улицах в центре, на севере и северо-востоке столицы временно изменится схема движения. Так, в период с 20 марта по 31 июля закроют одну полосу движения в 4-м Лихачевском переулке в районе дома 13, строение 1.