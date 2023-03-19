Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах в трех округах Москвы

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Москва, 4-й Лихачёвский переулок Карта всех событий

На нескольких улицах в центре, на севере и северо-востоке столицы временно изменится схема движения. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Так, 20 марта ненадолго перекроют Петровский переулок от пересечения с улицей Петровкой до пересечения с улицей Большая Дмитровка, — говорится в сообщении.

Дорогу перекроют с 15:30 до 17:30 из-за проведения мероприятия. В период с 20 марта по 31 июля закроют одну полосу движения в 4-м Лихачевском переулке в районе дома 13, строения 1. Перекрытие связано с инженерными работами.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с 20 марта по 15 октября инженерные сети будут восстанавливать на Полярной улице.

Также стало известно, что в столице временно ограничат движение на нескольких участках на севере и юго-востоке города. С 20 марта по 10 июля в районе улицы Золоторожский Вал, Таможенного проезда и Верхнего Золоторожского переулка будет закрыта одна полоса.

С 18 февраля изменились маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменили трассу маршрута № 404.