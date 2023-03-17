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Движение на нескольких улицах в САО и ЮВАО временно ограничат

Никита Худяков
Город
Движение на нескольких улицах в САО и ЮВАО временно ограничат
Фото: Вечерняя Москва
Москва, улица Золоторожский Вал Карта всех событий

В столице временно ограничат движение на нескольких участках в Северном и Юго-Восточном административных округах. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

С 20 марта по 10 июля в районе улицы Золоторожский Вал, Таможенного проезда и Верхнего Золоторожского переулка будет закрыта одна полоса.

Также с 20 марта по 29 апреля закроют проезд по одной или двум полосам на участке Бескудниковского бульвара, Дубнинской улицы, Дмитровского шоссе и проектируемого проезда № 2236, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Бригадирском переулке в Центральном административном округе столицы временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря. Проезд также ограничат в Техническом переулке.

Кроме того, до 30 октября будет недоступна одна полоса на ряде участков в районе Гороховского переулка. Данное ограничение связано с проведением запланированных строительных работ. Перекрытия будут вводиться на различных участках в зависимости от даты.

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