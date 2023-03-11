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Движение в районе Гороховского переулка будет недоступно до конца октября

Евгений Жуков
Город
Движение в районе Гороховского переулка будет недоступно до конца октября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Гороховский переулок Карта всех событий

В период с 13 марта по 30 октября будет недоступна одна полоса на ряде участков в районе Гороховского переулка. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Данное ограничение связано с проведением запланированных строительных работ. Перекрытия будут вводиться на различных участках в зависимости от даты.

— Просим заранее строить маршруты с учетом ограничений, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в районе Гороховского переулка будет недоступно до конца октября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также в период с 13 марта по 20 мая будет недоступен для движения местный проезд в районе Новохохловской улицы по аналогичной причине.

В Бригадирском переулке в Центральном административном округе столицы временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря. Проезд также ограничат в Техническом переулке.

Кроме того, с 9 марта по 16 июня частично перекроют движение на улице Поварской. Из-за проведения ремонтных работ будет недоступна одна полоса в районе дома № 33.

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