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Суд арестовал генерала ФТС Александра Беглова на два месяца

Степан Жирнов
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Суд арестовал генерала ФТС Александра Беглова на два месяца
Фото: ctu.customs.gov.ru

Суд отправил замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова в СИЗО на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда столицы в пятницу, 24 марта.

Беглова обвинили по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Он пробудет в СИЗО до 22 мая 2023 года.

Суд арестовал генерала ФТС Александра Беглова на два месяца Фото: Пресс-служба Басманного суда

Ранее стало известно, что генерала ФТС вместе с пособником Александром Алеевым задержали по подозрению в получении взятки от двух предпринимателей. Размер незаконного вознаграждения составил 3,8 миллиона рублей. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

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