Путешествуем ВМесте
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Суд арестовал генерала ФТС Александра Беглова на два месяца
Суд отправил замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова в СИЗО на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда столицы в пятницу, 24 марта.
Беглова обвинили по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Он пробудет в СИЗО до 22 мая 2023 года.
Ранее стало известно, что генерала ФТС вместе с пособником Александром Алеевым задержали по подозрению в получении взятки от двух предпринимателей. Размер незаконного вознаграждения составил 3,8 миллиона рублей. Подробнее об этом — в материале «ВМ».
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нужно быть осторожнее с ножами 27 марта Народный календарь. Как не навлечь беду 26 марта Народный календарь. Как 25 марта приманить удачу на всю жизнь Народный календарь. Как определить погоду по поведению птиц 24 марта Народный календарь. Почему нельзя менять постельное белье 23 марта
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