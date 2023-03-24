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Ученые назвали способ снизить риск развития деменции

Евгений Силаев
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Ученые назвали способ снизить риск развития деменции
Фото: gov.spb.ru

Ученые из Австрийского национального университета пришли к выводу, что употребление продуктов, богатых содержанием магния, может снизить риск развития деменции. Соответствующее исследование опубликовано в журнале European Journal of Nutrition.

В исследовании участвовали более шести тысяч человек в возрасте от 40 до 73 лет. Эксперимент длился 16 месяцев, в ходе чего участники должны были пять раз заполнить специальную анкету.

Как показали результаты, у потреблявших более 550 миллиграммов магния в день биологический возраст мозга был на год ниже их фактического. При этом лучшие защитные механизмы от старения выявлены у женщин.

Исследователи пришли к выводу, что увеличенное потребление магния на 41 процент снижает риск возрастного уменьшения мозга, говорится в статье.

Магний в организме человека выполняет множество функций. Он участвует в синтезе белка, поддержке уровня глюкозы, транспортировке ионов кальция и калия. Почему может возникнуть дефицит данного элемента и чем это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Коновалова.

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