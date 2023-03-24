Вплоть до развития онкологии: чем опасны продукты с истекшим сроком годности

Фото: Pixabay

В некоторых случаях употребление продуктов с истекшим сроком годности может пройти для организма бесследно. Однако гораздо чаще такие продукты приводят к отравлениям и даже серьезным отдаленным последствиям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

Как отметила врач, существует ряд продуктов, имеющих минимальный срок годности.

— Есть продукты, которые очень быстро портятся. Самые тяжелые отравления происходят из-за несвежих морепродуктов, например, устриц. Те же суши также несут риски. Рис в их составе может вызвать довольно быстрое отравление. В целом ни рис, ни макароны не рекомендуют хранить даже в холодильнике — их нужно съедать в течение дня приготовления. Иначе велика вероятность того, что они испортятся, — рассказала эксперт.

Молочная продукция в современном мире в большинстве случаев ненатуральна, поэтому случаи отравления такими продуктами сейчас стали происходить гораздо реже, подчеркнула диетолог. Современное молоко обычно не скисает, однако к концу срока годности у него появляется горький привкус, заметила Соломатина.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что последствия употребления просроченного продукта могут быть самыми разными.

— Острое отравление — первый вариант, с ним все понятно. Есть неострые отравления, которые можно пропустить. Например, сыр или колбаса покрылись корочкой. Человек может все это срезать и съесть продукт. Здесь отравление будет неявное, здоровый человек может даже ничего не почувствовать, или это будут легкое недомогание и упадок сил, — рассказала специалист.

По словам врача, если человек съел шоколадку с прогорклым орешком (в котором уже пошли процессы окисления), то эффект от такого орешка можно сравнить с эффектом от просроченной крупы. При систематическом употреблении подобных просроченных продуктов человек обрекает себя на раннее старение, провоцируя развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и так далее, заметила Соломатина.

Иногда просроченный продукт может вообще никак не сказаться на здоровье, уточнила диетолог.

— Многие продукты сейчас делают с запасом по сроку годности. В самом легком случае просроченный продукт не влечет за собой отравление. Но сам он при этом уже не содержит питательных веществ — к концу срока годности они теряются, — заключила эксперт.