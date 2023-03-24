Возле ТЭЦ-20 нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

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Москва, улица Вавилова, 13с7 Карта всех событий

Снаряд, обнаруженный возле проходной ТЭЦ-20 на улице Вавилова на юго-западе столицы, оказался миной времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Установлено, что обнаруженный снаряд является миной времен войны, — передает агентство слова своего собеседника.

В настоящее время ожидается прибытие группы профильных специалистов, чтобы увести снаряд для утилизации.

Аналогичная ситуация произошла 20 марта на улице Рудневке. Там был обнаружен предмет, похожий на гранату. Из-за подобной «находки» прибывшим сотрудникам силовых ведомств пришлось оцеплять территорию, где было обнаружен предмет.