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Похожий на гранату предмет нашли на улице Рудневке

Евгений Силаев
Происшествия
Похожий на гранату предмет нашли на улице Рудневке
Фото: shutterstock
Москва, улица Руднёвка Карта всех событий

На улице Рудневке обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 20 марта, сообщил источник в экстренных службах.

На текущий момент территория, где была обнаружена находка, оцеплена. На месте ожидают прибытия саперов.

28 февраля сотрудники МЧС России оцепили территорию вокруг припаркованного на Ферганской улице грузовика из-за сообщения о минировании. Под автомобилем был обнаружен напоминающий гранату предмет.

Позже стало известно, что обнаруженная под грузовиком граната оказалась страйкбольной.

6 марта в подъезде жилого дома на юге Москвы обнаружили подвешенную страйкбольную гранату. Предмет висел на веревке на входной двери по адресу улица Знаменские Садки.

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