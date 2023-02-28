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Заминированный грузовик обнаружили на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Заминированный грузовик обнаружили на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay
Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Сотрудники МЧС оцепили территорию вокруг припаркованного на Ферганской улице грузовика из-за сообщения о минировании. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 28 февраля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», сейчас на месте происшествия ожидают прибытия кинологов. Под грузовиком Hyundai Porter был обнаружен напоминающий гранату предмет.

Жильцов общежития МГТУ имени Баумана в Госпитальном переулке эвакуировали в ночь на 28 февраля. Это произошло после анонимного сообщения о минировании в одном из зданий.

Накануне пассажиры на станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена были эвакуированы сотрудниками подземки после начала задымления. Спасатели МЧС, прибыв на место происшествия, организовали штаб пожаротушения. Возгорание произошло в одном из вагонов на площади один квадратный метр. В 21:05 пожар был ликвидирован.

Москва грузовик Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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