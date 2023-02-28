Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Общежитие МГТУ им. Баумана в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании

Юлия Курганова
Происшествия
Общежитие МГТУ им. Баумана в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Москва, Госпитальный переулок Карта всех событий

Жильцов общежития МГТУ им. Баумана в Госпитальном переулке в эвакуируют. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 28 февраля.

Уточняется, что эвакуация началась после анонимного сообщения о минировании в одном из зданий.

В настоящее время все студенты временно отправлены в учебный корпус университета. На месте происшествия находятся сотрудники Росгвардии и ОМОНа.

27 февраля пассажиры на станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена были эвакуированы сотрудниками подземки после начала задымления. Спасатели МЧС, прибыв на место происшествия, организовали штаб пожаротушения. Возгорание произошло в одном из вагонов на площади одного квадратного метра. В 21:05 пожар был ликвидирован.

О задымлении на станции стало известно вечером 27 февраля. По неподтвержденной информации, причиной задымления стало замыкание проводки под четвертым вагоном одного из поездов. Также сообщалось, что некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Басманный район Росгвардия Москва Эвакуация общежитие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте