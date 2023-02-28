Общежитие МГТУ им. Баумана в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании

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Москва, Госпитальный переулок Карта всех событий

Жильцов общежития МГТУ им. Баумана в Госпитальном переулке в эвакуируют. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 28 февраля.

Уточняется, что эвакуация началась после анонимного сообщения о минировании в одном из зданий.

В настоящее время все студенты временно отправлены в учебный корпус университета. На месте происшествия находятся сотрудники Росгвардии и ОМОНа.

27 февраля пассажиры на станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена были эвакуированы сотрудниками подземки после начала задымления. Спасатели МЧС, прибыв на место происшествия, организовали штаб пожаротушения. Возгорание произошло в одном из вагонов на площади одного квадратного метра. В 21:05 пожар был ликвидирован.

О задымлении на станции стало известно вечером 27 февраля. По неподтвержденной информации, причиной задымления стало замыкание проводки под четвертым вагоном одного из поездов. Также сообщалось, что некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь.