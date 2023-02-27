МЧС сообщило об эвакуации людей со станции «Спортивная»
Пассажиры на станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена были эвакуированы после начала задымления сотрудниками подземки. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.
Спасатели, прибыв на место происшествия, организовали штаб пожаротушения. Возгорание произошло в одном из вагонов на площади в один квадратный метр. В 21:05 пожар был ликвидирован. Сейчас дым на станции постепенно рассеивается.
О задымлении на станции стало известно вечером 27 февраля. По неподтвержденной информации, причиной задымления стало замыкание проводки под четвертым вагоном одного из поездов. Также сообщалось о том, что некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь.
Также в дептрансе сообщили, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов. От «Парка культуры» до «Университета» движение поездов прекращено.
Позднее дептранс сообщил о закрытии станции для пассажиров и призвал пользоваться услугами наземного транспорта и МЦК в районе происшествия.