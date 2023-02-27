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МЧС сообщило об эвакуации людей со станции «Спортивная»

Евгений Белоусов
Происшествия
МЧС сообщило об эвакуации людей со станции «Спортивная»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Пассажиры на станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена были эвакуированы после начала задымления сотрудниками подземки. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Спасатели, прибыв на место происшествия, организовали штаб пожаротушения. Возгорание произошло в одном из вагонов на площади в один квадратный метр. В 21:05 пожар был ликвидирован. Сейчас дым на станции постепенно рассеивается.

О задымлении на станции стало известно вечером 27 февраля. По неподтвержденной информации, причиной задымления стало замыкание проводки под четвертым вагоном одного из поездов. Также сообщалось о том, что некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Также в дептрансе сообщили, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов. От «Парка культуры» до «Университета» движение поездов прекращено.

Позднее дептранс сообщил о закрытии станции для пассажиров и призвал пользоваться услугами наземного транспорта и МЦК в районе происшествия.

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