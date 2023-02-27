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Дептранс: Станция метро «Спортивная» временно закрыта для пассажиров

Евгений Белоусов
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Дептранс: Станция метро «Спортивная» временно закрыта для пассажиров
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Станцию «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена закрыли из-за возгорания. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки. Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал, — говорится в сообщении.

Сейчас на станции работают сотрудники МЧС и оперативные службы города. Горожан призвали, следить за объявлениями сотрудников метрополитена и пользоваться услугами наземного транспорта и МЦК.

О задымлении на станции стало известно вечером 27 февраля. По неподтвержденной информации, причиной задымления стало замыкание проводки под четвертым вагоном одного из поездов. Также сообщалось о том, что некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Также в дептрансе сообщили, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов. От «Парка культуры» до «Университета» движение поездов прекращено.

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