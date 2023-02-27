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Задымление произошло на станции «Спортивная»

Евгений Белоусов
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Задымление произошло на станции «Спортивная»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Задымление произошло на станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 27 февраля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», задымление началось в четвертом вагоне одного из поездов, двигавшегося в сторону центра. Очаг задымления был обнаружен под самим вагоном.

В Сети появились кадры с места происшествия. Видно, что вся станция затянута густым белым дымом, на фоне слышна сирена. Утверждается, что некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь

По сообщению РИА Новости, причиной задымления стало замыкание проводки, однако возгорания не произошло. Сейчас пассажиров выводят на поверхность.

В Дептрансе Москвы сообщили, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов. А от «Парка культуры» до «Университета» движение поездов прекращено.

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