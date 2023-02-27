Интервалы движения поездов увеличены на участке Сокольнической линии

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Москва, Сокольническая линия Карта всех событий

На юго-западном участке Сокольнической линии столичного метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что на участке Сокольнической линии временно остановили движение поездов от «Парка культуры» до «Университета». В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами, уточнили в дептрансе.

10 февраля на центральном участке Арбатско-Покровской линии человек упал на рельсы, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Позже стало известно, что движение на линии удалось ввести в график.

В этот же день случился похожий инцидент на Таганско-Краснопресненской линии. Тогда интервалы движения поездов были увеличены по аналогичной причине.

24 февраля на Кольцевой линии столичного метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за того, что человек упал на пути на станции «Курская». В результате инцидента пассажир остался в живых, специалисты устанавливали степень полученных травм.