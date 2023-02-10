Человек упал на рельсы на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Человек упал на рельсы в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 10 февраля.

Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии. Из-за падения пассажира на пути временно увеличены интервалы движения поездов, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Похожий случай произошел на Арбатско-Покровской линии 27 января. Движение поездв было перекрыто от станции «Курская» до «Партизанской».