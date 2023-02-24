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Пассажир выжил после падения на пути станции метро «Курская» в Москве

Никита Худяков
Происшествия
Пассажир выжил после падения на пути станции метро «Курская» в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Упавший на рельсы станции метро «Курская» пассажир остался в живых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей в пятницу, 24 февраля.

Известно, что инцидент произошел на станции метро «Курская» кольцевой ветки.

— Пассажир упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Он жив, в настоящее время госпитализирован, степень полученных им травм устанавливается, — передает сообщение правоохранителя ТАСС.

24 февраля на Кольцевой линии столичного метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за того, что человек упал на пути на станции «Курская».

Позднее сообщили, что движение восстановили и поезда следуют в соответствии с расписанием.

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