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Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили

Никита Худяков
Происшествия
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Восстановлено движение на Кольцевой линии московского метро после падения пассажира на пути. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение на Кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Сбой в движении поездов на ветке произошел из-за того, что на пути упал человек.

10 февраля на центральном участке Арбатско-Покровской линии произошел похожий случай. Человек упал на рельсы, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Позже стало известно, что движение на линии удалось ввести в график.

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