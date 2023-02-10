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Приметы и советы

Человек упал на пути Арбатско-Покровской линии метро

Евгений Жуков
Происшествия
Человек упал на пути Арбатско-Покровской линии метро
Фото: АГН Москва

Человек упал на рельсы в метрополитене на синей ветке, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что движение на линии удалось ввести в график.

10 февраля случился похожий случай на Таганско-Краснопресненской линии. Тогда интервалы движения поездов были увеличены по аналогичной причине.

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