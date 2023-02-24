На Кольцевой линии метро увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На Кольцевой линии столичного метро были увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

10 февраля на центральном участке Арбатско-Покровской линии человек упал на рельсы, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Позже стало известно, что движение на линии удалось ввести в график.

В этот же день случился похожий случай на Таганско-Краснопресненской линии. Тогда интервалы движения поездов были увеличены по аналогичной причине.