Найденная под грузовиком в Москве граната оказалась страйкбольной

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Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Обнаруженная под грузовиком Hyundai Porter на Ферганской улице граната оказалась страйкбольной. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

— Прибывшие на место сотрудники полиции обследовали подозрительный предмет на ул. Ферганской. Это была граната для игры в страйкбол, она не представляет угрозы, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Вечером 28 февраля сотрудники МЧС оцепили территорию вокруг припаркованного на Ферганской улице грузовика из-за сообщения о минировании. Под грузовиком был обнаружен похожий на гранату предмет.

Жильцов общежития МГТУ имени Баумана в Госпитальном переулке эвакуировали в ночь на 28 февраля. Это произошло после анонимного сообщения о минировании в одном из зданий.