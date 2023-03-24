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«Совкомбанк» планирует инициировать банкротство сети «Связной»

Евгений Силаев
Экономика
«Совкомбанк» планирует инициировать банкротство сети «Связной»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Совкомбанк» заявил о намерении инициировать банкротство ретейлера «Связной». Об этом в пятницу, 24 марта, свидетельствуют данные портала «Федресурс».

Банк, являющийся одним из кредиторов торговой сети, намерен обратиться в Арбитражный суд с требованием добиваться банкротства ретейлера. Примечательно, что «Связной» собирается подать аналогичный иск, передает ТАСС.

В мае «Совкомбанк» подал в суд иск к «Связному» с требованием взыскать почти 2,9 миллиарда рублей. Позднее стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого «Связной» до конца 2025 года должен выплатить 2,6 миллиарда рублей.

В начале года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что из-за долгов невыездными стали рекордные восемь миллионов россиян. По сравнению с 2021 годом это число увеличилось в два раза.

Адвокат Елена Пономарева рассказала «Вечерней Москве», что банкротство — единственный способ законного списания долгов в России. С помощью подобной процедуры человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может избавиться от обязательств, однако в результате наступит ряд неблагоприятных последствий.

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