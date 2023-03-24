Восточный экономический форум перенесли на 10–13 сентября

Фото: roscongress.org/Виктор Березкин

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 10 по 13 сентября. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Форум дважды переносился. Изначально ВЭФ должен был пройти с 5 по 8 сентября. После этого срок проведения мероприятия сдвинули на период с 12 по 15 сентября.

— Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября. Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий, — заявил Трутнев, чьи слова приводит ТАСС.

Участниками ВЭФ станут представители организаций Дальнего Востока, России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В прошлом году ВЭФ состоялся 7 сентября. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. В ходе сессии глава государства сделал ряд важных заявлений.

Так, по словам Путина, дальневосточную льготную ипотеку под два процента продлят минимум до 2030 года. Кроме того, российский лидер отметил, что темпы роста производства на Дальнем Востоке превосходят темпы роста по стране в целом. Другие главные заявления Владимира Путина — в материале «Вечерней Москвы».