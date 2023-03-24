Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы театра «Современник»

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Директор «Современника» Юрий Кравец сообщил, что брата актрисы Чулпан Хаматовой Шамиля исключили из актерской труппы театра. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

— В настоящее время Шамиль Наильевич Хаматов членом труппы московского театра «Современник» не является, трудовые отношения с ним отсутствуют, — заявил Кравец.

Директор учреждения также добавил, что ввиду отсутствия трудовых договоренностей зарплату Хаматов не получает. При этом директор не стал уточнять, был ли Хаматов уволен из театра.

Также стало известно, что Шамиль Хаматов примет участие в постановке в Риге «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», над которой также работают актер Александр Филиппенко, кинокритик Антон Долин*, журналисты Кирилл Набутов и Анна Монгайт*, передает агентство Regnum.

В начале марта певец Николай Басков заявил, что покинувшая Россию Чулпан Хаматова тратила на себя средства благотворительного фонда «Подари жизнь», который она основала для помощи детям с проблемами крови и онкологическими заболеваниями.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.