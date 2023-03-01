«Много делалось в угоду себе»: Басков обвинил Хаматову в присвоении денег фонда «Подари жизнь»

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Певец Николай Басков заявил, что покинувшая страну актриса Чулпан Хаматова тратила на себя средства благотворительного фонда «Подари жизнь», который она основала для помощи детям с проблемами крови и онкологическими заболеваниями.

— У нас есть и спонсоры, и госучреждения, и отдельные люди, кто хочет вложиться, но они боятся отдавать в какой-то фонд, потому что последняя история, связанная с Хаматовой, которая на самом деле существовала на огромные госгранты и дотации. Открывая сейчас документы, мы видим, что это не просто была организация, в которой много делалось хорошего, но и много делалось в угоду себе, — высказался артист в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

В Рижском театре планировался спектакль по повести писателя Николая Гоголя «Старые дворяне», но из-за неверного посыла постановку с участием Чулпан Хаматовой пришлось отменить. Об этом сообщил режиссер театра Улдис Тиронс. Идея сделать часть спектакля на украинском языке оказалась «поспешным решением», поделился он.