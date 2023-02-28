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Режиссер рижского театра Тиронс рассказал об отмене спектакля с участием Хаматовой

Араз Салехов
Общество
Режиссер рижского театра Тиронс рассказал об отмене спектакля с участием Хаматовой
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Рижском театре планировалось провести спектакль по повести писателя Николая Гоголя «Старые дворяне», однако из-за неверного посыла постановку с участием актрисы Чулпан Хаматовой пришлось отменить. Об этом заявил режиссер рижского театра Улдис Тиронс.

— Мы долгое время работали с настройкой не того ключа, — сказал он.

Идея сделать часть спектакля на украинском языке оказалась «поспешным решением», поделился театральный деятель. По его словам, он слишком поздно заметил, что в итоге постановка потеряла общую картину, сообщает Delfi Kultura.

20 января Хаматова призналась, что хочет уйти из профессии. Звезда заявила, что жалеет о выборе актерской профессии и в будущем планирует сменить сферу деятельности. По словам знаменитости, она проклинает себя за то, что стала актрисой.

Хаматова является собственницей элитной недвижимости в Латвии, куда она перебралась в марте 2022 года. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что именно желание спасти свою собственность движет артисткой, которая поливает Россию грязью.

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