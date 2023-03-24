«Ей угрожали убийством»: Селена Гомес попросила прекратить травлю жены Бибера

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Певица Селена Гомес обратилась к своим поклонникам с просьбой прекратить травлю жены Джастина Бибера Хейли. По словам артистки, об этом ее попросила сама модель.

Гомес окончательно рассталась с Бибером в 2018 году. Уже через пять месяцев певец объявил о помолвке с Хейли, что сильно ранило его бывшую подругу.

Поклонники Гомес убеждены, что если бы не вмешалась модель, то Джастин и Селена до сих пор были бы вместе. Поэтому они продолжают нападки на Хейли и обвиняют ее во всех смертных грехах.

— Хейли Бибер связалась со мной и сообщила, что ей угрожали убийством. Это не то, за что я выступаю. Я очень хочу, чтобы все это прекратилось, — заявила Гомес в обращении к своим поклонникам.

Сама Гомес находится с Хейли в хороших отношениях. В октябре девушки даже сделали совместную фотографию, встретившись на гала-концерте в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

В ноябре вышел документальный фильм о Селене Гомес. Девушка рассказала о борьбе с красной волчанкой, а также о своих срывах, депрессии, тревожности и биполярном аффективном расстройстве, которое диагностировали специалисты.