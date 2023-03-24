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ФК «Бавария» объявил о назначении Тухеля на пост главного тренера

Евгений Жуков
Спорт
ФК «Бавария» объявил о назначении Тухеля на пост главного тренера
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Немецкий футбольный клуб «Бавария» объявил об уходе Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера и назначении Томаса Тухеля на эту должность. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе спортивной организации.

Решение было принято генеральным директором Оливером Каном и членом спортивного совета Хасаном Салихамиджичем после консультаций с президентом клуба Гербертом Хайнером.

По соглашению Тухель будет руководить командой до 30 июня 2025 года, а его первый рабочий день в новом статусе состоится уже 27 марта. Вслед за Нагельсманном были освобождены от своих должностей его помощники Дино Топпмеллер, Бенджамин Глюк и Ксавер Земброд, говорится в отчете.

35-летний Нагельсманн перешел в мюнхенский футбольный клуб летом 2021 года, тогда же его команда выиграла титул чемпиона Германии.

А 49-летний Томас Тухель не так давно завершил свою деятельность в британском «Челси». В мае 2021-го они «взяли» Лигу чемпионов, а после — Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

17 марта прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. На сегодня известно, что между собой сыграют «Реал» — «Челси», Лондон; «Интер», Милан — «Бенфика», Лиссабон.

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