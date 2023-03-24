Арбитражный суд Москвы обязал IMAX исполнять договоры с кинотеатрами

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Арбитражный суд Москвы обязал компанию IMAX Corporation продолжить исполнение договоров с объединенной киносетью «Формула кино / Синема Парк». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки, опубликованные в пятницу, 24 марта.

В материале говорится о двух договорах, заключенных кинотеатрами с канадской компанией в 2008 году. Речь идет о товарном знаке и о техническом обслуживании. Помимо этого, корпорация обязана выплатить киносети 12 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.

Решение суда датировано 22 марта, однако оно может быть обжаловано в течение месяца. В случае если IMAX не исполнит решения суда в течение пяти дней с даты вступления акта в силу, корпорация должна будет выплатить истцам 200 тысяч рублей неустойки за каждый день неисполнения, начиная с шестых суток.

В конце августа 2022 года компания IMAX запретила показывать на своем оборудовании в России отечественные киноленты. Несмотря на сложившуюся ситуацию, найти выход из положения все же возможно. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал генеральный директор объединенной киносети «Формула кино / Синема Парк» Алексей Васясин.