Стало известно, что может снизить риск смерти при гипертонии

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Кардиологи из Финляндии назвали условие, при соблюдении которого у страдающих гипертонией мужчин снижается риск смерти. Исследование опубликовали в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Согласно его результатам, мужчины с высоким кровяным давлением и низким уровнем активности имеют риск смерти в два раза выше, чем те, кто не болен и обладает хорошей физической подготовкой.

Гипертоники, которые занимаются спортом, снижают вероятность умереть от инсульта, инфаркта, стенокардии и подобных заболеваний, передают «Известия». Однако само наличие гипертонии даже у следящего за своей физической формой человека повышает риск смерти от проблем с сердцем и сосудами.

Специалисты заключили, что гипертоникам необходимо регулярно проверять артериальное давление и заниматься спортом. Кардиологи порекомендовали взрослым всех возрастов стремиться в неделю к 150–300 минутам аэробной активности средней интенсивности или к 75–150 минутам — высокой.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков назвал важное правило, которое может продлить жизнь при гипертонии на 5–7 лет.