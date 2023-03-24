В Минздраве разъяснили порядок начисления надбавок врачам

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В Минздраве подробно разъяснили порядок начисления специальных социальных выплат врачам. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 марта, на официальном портале правовой информации.

Дополнительные выплаты медицинским работникам начали начислять еще в феврале. Теперь же ведомство обозначило схему выплат для тех, кто оформлен на неполную ставку или работает по сокращенному графику.

Норма рабочего времени будет рассчитываться следующим образом: продолжительность рабочей недели в таком случае будет делиться на пять, а затем умножаться на число рабочих дней по календарю. Из полученного результата вычтут количество часов, на которое уменьшено рабочее время сотрудника. Исходя из этих данных и будет рассчитываться размер дополнительной выплаты.

Кроме того, в Минздраве отметили: если в первом квартале 2023 года сотрудник еще не получил положенные ему средства, то их доначислят уже во втором квартале за все предыдущее время.

Размер максимальной надбавки составляет 18,5 тысячи рублей в месяц. Врачи первичного звена получат до 14,5 тысячи рублей, медики скорой помощи - 11,5 тысячи рублей.

Некоторые медицинские профессии вошли в список самых высокооплачиваемых в России. Например, стоматолог-имплантолог, который может рассчитывать на выплаты до 300 тысяч рублей. В списке также главный врач офтальмологической клиники, которому предлагают от 200 тысяч рублей в месяц.