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Народный календарь. Почему нельзя мыть голову 28 марта

Никита Худяков
Общество
Народный календарь. Почему нельзя мыть голову 28 марта
Фото: shutterstock

В народном календаре 28 марта получило название Александров день, Агапий, Александр или Лесное ухоженье. Православная церковь в эту дату почитает священномученика Александра и святого Агапия.

28 марта под запретом находится мытье головы. Такой процедурой можно навлечь на себя расставание с кем-то из родственников или с любимым человеком.

Если в этот день чешется голова, то это может быть предвестником разных событий. Если это произошло утром, то это приведет к невзгодам в семье, в обед — к финансовым проблемам, вечером — к разногласиям со своей второй половинкой.

В эту дату было принято гадать на любовь. Для этого засыпали в чашку сухую ромашку и заливали кипятком. В этот момент мысленно представляли любимого человека и спрашивали о взаимности чувств. Если цветки всплыли — чувств нет, если погрузились на дно — есть.

Приметы погоды:

Журавли летят низко, быстро и молча — к непогоде.

Прилет чаек — к весеннему теплу.

Воробьи чирикают — к теплому и солнечному дню.

Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката — будет ненастье.

Именины отмечают: Александр, Дмитрий, Михаил, Алексей, Денис и Леонид.

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