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Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил уполномоченный по правам человека республики Мансур Солтаев.

— Когда у чеченского народа не было никаких прав, Ахмат-Хаджи Кадыров защитил нас. Он является главным и первым правозащитником чеченского народа. На его пути трудится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который выстроил всю систему защиты прав граждан, — сказал Солтаев в беседе с РИА Новости.

Такую же награду присвоили посмертно первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову и президенту общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадыровой.

Солтаев уточнил, что награду Рамзану Кадырову вручили за его важные заслуги по защите прав россиян, которые гарантированы им Конституцией. Также медалью отмечены мужество главы Чечни и его четкая позиция в помощи людям, верность долгу и традициям своего народа.

Рамзан Кадыров был награжден орденом Александра Невского, награду ему вручил президент России Владимир Путин. Кадыров отметил, что это для него огромная честь. Он назвал главу государства примером истинного лидера страны и настоящего патриота своей Родины.