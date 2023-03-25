Байден перепутал Канаду с Китаем под смех парламента

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Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, которая вызвала волну смеха всего канадского парламента. Американский лидер в пятницу, 24 марта, в своей речи перепутал Канаду с Китаем.

— Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом, — сказал Байден.

Депутаты канадского парламента не пропустили такую оговорку мимо ушей. Они отреагировали волной смеха и бурными овациями, передает РИА Новости.

Джо Байден сейчас находится с визитом в Канаде. Он уже провел несколько официальных встреч. В том числе с премьер-министром страны Джастином Трюдо, а также с канадскими парламентариями.

Предыдущую оговорку Байден допустил, когда выступал на награждении лауреатов за достижения в области гуманитарных наук. Сначала он не смог процитировать стихотворение, а потом объяснился: ему просто страшно находиться в Белом доме. Такое признание тоже вызвало смех у всех собравшихся.