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Советник Пушилина назвал чудовищной мобилизацию на Украине

Ирэна Колесова
В мире
Советник Пушилина назвал чудовищной мобилизацию на Украине
Фото: Минобороны РФ

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что мобилизация на Украине начинает приобретать чудовищные формы. Он отметил в пятницу, 24 марта, что в стране создаются специальные изоляторы, где будущие военные существуют в бесчеловечных условиях.

По словам Яна Гагина, один из таких изоляторов появился в Одессе. Туда прибывают молодые люди, которым предстоит отправиться на фронт. Их при помощи полиции хватают прямо в городах, на улицах, в собственных квартирах. А затем помещают в ужасные условия на время подготовки к боям, рассказал Гагин в беседе с РИА Новости.

На Украине Национальная полиция сейчас имеет право задерживать и силой доставлять всех мужчин призывного возраста в пункты для получения повестки.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что войскам осталось взять под контроль один небольшой участок на западе города Марьинки, чтобы полностью его освободить. По словам чиновника, на Марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские войска по-прежнему дают бой и продолжают переброску дополнительных резервов и техники.

Украина Денис Пушилин ДНР
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