Пушилин: До полного освобождения Марьинки остался один участок

Фото: er.ru

Войскам осталось взять под контроль один небольшой участок на западе города Марьинки, чтобы полностью его освободить. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам чиновника, на Марьинском направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои. Украинские войска по-прежнему дают бой и продолжают переброску дополнительных резервов и техники.

Запад активно подталкивает Киев к началу контрнаступления. Власти республики уже видят активную подготовку к этим действиям, отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Врио главы ДНР добавил, что пока неясно, будет ли контрнаступление действительно грандиозным, как обещали киевские власти, или же речь идет об обычной пропаганде.

По словам Пушилина, военное руководство России полностью владеет ситуацией и принимает меры по упреждению попыток Киева к контрнаступлению.

Ранее врио главы ДНР подписал указ о создании Штаба гражданской обороны республики. Организацию возглавит глава регионального МЧС, в ее состав войдут его заместители, омбудсмен ДНР, представители министерств, стратегических организаций и предприятий.

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты предположили, что политические элиты стран Запада возлагают большие надежды на анонсированное Киевом «серьезное наступление». В случае его провала от помощи может отказаться большинство стран, в том числе США.