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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о создании Штаба гражданской обороны ДНР.

Начальником организации станет глава регионального МЧС. В состав штаба войдут его заместители, омбудсмен ДНР, представители министерств, стратегических организаций и предприятий.

— Штаб создается в целях реализации мер по исполнению федерального законодательства и законодательства Донецкой народной республики в области гражданской обороны, — говорится в тексте указа на сайте Пушилина.

Среди основных задач Штаба ГО ДНР обозначена организация проведения мероприятий по гражданской обороне, координация деятельности органов при решении задач в области ГО в период действия особых правовых режимов, а также осуществление методического руководства и поддержание взаимодействия между учреждениями, отнесенным к категориям по ГО.

В феврале Пушилин заявил, что прекращение СВО без достижения ее целей отложит новые конфликты на более поздний срок. По его мнению, предложенный Китаем мирный вариант урегулирования «нельзя назвать приемлемым по соответствующим «украинским» пунктам».