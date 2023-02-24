Пушилин: Прекращение спецоперации отложит новую войну на более поздний срок

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 24 февраля, заявил, что прекратить специальную военную операцию (СВО), не достигнув ее целей, означает просто отложить новую войну на более позднее время.

— Мы при этом должны понимать, что прекратить СВО, не достигнув ее целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Таким образом врио главы ДНР прокомментировал недавний план Китая по регулированию украинского кризиса. По словам Пушилина, его «нельзя назвать приемлемым по соответствующим «украинским» пунктам».

Китай предложил свой план по урегулированию украинского конфликта 24 февраля. Согласно идее, для разрешения кризисной ситуации необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя инициативу, заявил, что не считает предложения китайского руководства мирным планом. По его словам, они суммируют звучавшие ранее положения.