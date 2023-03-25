Байден: США продолжат давить на Россию историческими санкциями

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США и Канада собираются продолжать давить на Россию, используя для этого исторические санкции, заявил президент США Джо Байден. Он выступил на совместной конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в субботу, 25 марта.

— Мы намерены продолжать давление на Путина посредством исторических санкций и тарифов, — сказал Байден.

Кроме того, американский лидер отметил, что США собираются продолжать оказывать активную помощь Киеву — как гуманитарную, так и военную, передает РИА Новости.

Джо Байден находится в Канаде с официальным визитом. И уже не обошлось без традиционных для него оговорок и ляпов. Когда Байден выступал перед канадскими парламентариями, он случайно назвал Канаду Китаем. Глава США быстро заметил свою ошибку и пояснил, что просто в последнее время много думает про Китай. Но члены парламента оценили оговорку, по залу прокатилась волна смеха и бурных оваций.