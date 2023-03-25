Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден: США продолжат давить на Россию историческими санкциями

Ирэна Колесова
В мире
Байден: США продолжат давить на Россию историческими санкциями
Фото: whitehouse

США и Канада собираются продолжать давить на Россию, используя для этого исторические санкции, заявил президент США Джо Байден. Он выступил на совместной конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в субботу, 25 марта.

— Мы намерены продолжать давление на Путина посредством исторических санкций и тарифов, — сказал Байден.

Кроме того, американский лидер отметил, что США собираются продолжать оказывать активную помощь Киеву — как гуманитарную, так и военную, передает РИА Новости.

Джо Байден находится в Канаде с официальным визитом. И уже не обошлось без традиционных для него оговорок и ляпов. Когда Байден выступал перед канадскими парламентариями, он случайно назвал Канаду Китаем. Глава США быстро заметил свою ошибку и пояснил, что просто в последнее время много думает про Китай. Но члены парламента оценили оговорку, по залу прокатилась волна смеха и бурных оваций.

Санкции Джо Байден Россия США Канада
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте