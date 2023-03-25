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СМИ: при ударе по базе США в Сирии ранен американский военный

Ирэна Колесова
В мире
СМИ: при ударе по базе США в Сирии ранен американский военный
Фото: Unsplash

По меньшей мере один американский военный был ранен в ходе обстрела базы США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Такое сообщение в субботу, 25 марта, распространил телеканал Al Jazeera со ссылкой на чиновника из Соединенных Штатов.

— По меньшей мере один из наших военнослужащих получил ранения в результате ракетных ударов по нашей базе в Дейр-эз-Зоре, — приводит телеканал слова чиновника США.

Атака на американские базы на востоке Сирии произошла вечером в пятницу, 24 марта. По сообщениям СМИ, по базам выпустили как минимум восемь ракет, некоторые из них достигли цели.

В ночь на пятницу в Пентагоне сообщали, что армия США ударила по отдельным формированиям в Сирии, связанным с Корпусом стражей исламской революции. Это стало ответом Соединенных Штатов на атаку баз со стороны иранского беспилотника по базе коалиции, когда погиб военнослужащий США и шесть получили ранения.

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