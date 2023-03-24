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США в ответ на атаку иранского БПЛА на базу в Сирии нанесли авиаудары по формированиям КСИР

Юлия Курганова
В мире
США в ответ на атаку иранского БПЛА на базу в Сирии нанесли авиаудары по формированиям КСИР
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты нанесли авиаудары по формированиям, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского БПЛА на базу коалиции, в результате которой погиб военнослужащий США и шесть получили ранения. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил Пентагон.

По данным американского Минобороны, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. По оценке разведывательного сообщества, беспилотник имел иранское происхождение.

— По указанию президента Джо Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, которые связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции, — приводятся в заявлении слова главы Пентагона Ллойда Остина.

О результатах ответного удара не сообщается.

9 марта Ллойд Остин заявил, что Россия якобы пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.

Иран Пентагон США Сирия Беспилотники
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