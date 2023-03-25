Американцы высмеяли Кирби после его заявлений о величии США в мире

Фото: defense.gov

Читатели американского журнала Breitbart обрушились с критикой на представителя Пентагона Джона Кирби после его оценки визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Кирби заявил, что это еще одно указание на главенствующую роль США в мире, однако рядовые американцы с ним не согласились.

— Американское лидерство, серьезно? Над нами сейчас смеется весь мир, — написал пользователь в ответ на высказывание Кирби.

Пользователи назвали администрацию Байдена некомпетентной и попросту жалкой, отметили, что любые высказывания Белого дома при таком правительстве лживые. Они предположили, что после руководства Байдена США придется восстанавливаться еще долгие годы.

Такова реакция на заявление Кирби, что тесные отношения между Россией и Китаем не могут быть прочными, а временное сближение — это просто реакция на усиление НАТО и влияние Вашингтона на мировой арене.

Джон Кирби крайне нелестно высказался о российском летчике, который сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Он сказал, что не понимает, за что можно давать награду такому пилоту, который в лучшем случае просто решил рискнуть собой, а в худшем — проявил себя как «идиот».