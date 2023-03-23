Кирби назвал «идиотом» российского пилота, сбившего дрон США

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби нелестно высказался о российском летчике, который сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Об этом в четверг, 23 марта, сообщило издание The Hill.

— Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае намеренно подвергал себя и американское имущество большому риску, а в лучшем — просто был идиотом, — подчеркнул политик.

Он также добавил, что не знает таких вооруженных сил в мире, которые наградили бы пилота за то, что он «врезался в беспилотник», говорится в статье.

Накануне глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27 за качественно выполненную операцию по ликвидации американского дрона. В ходе заседания коллегии Минобороны министр вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества.

Во время торжественной церемонии пилоты также рассказали, как заставили западное устройство прекратить выполнение задания.