В США обвинили россиянина Черкасова в шпионаже и мошенничестве

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Власти США предъявили российскому гражданину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также в мошенничестве. Такое заявление в субботу, 25 марта, распространили в американском Министерстве юстиции.

— Черкасов начал действовать в качестве нелегального агента в 2012 году в Бразилии под именем Феррейра, а в 2018 году он переехал в США после поступления в аспирантуру университета, расположенного в округе Колумбия. В настоящее время Черкасов находится в заточении в Бразилии по обвинению в мошенничестве, — сообщили в минюсте США.

В документе говорится, что Черкасова в США сочли агентом российской разведки. Ему вменяют попытки работать агентом иностранной державы, а также мошенничество с визами и банковскими средствами, передает РИА Новости.

Как добавили в американском ведомстве, в 2020 году россиянин уехал из США, но продолжал задействовать собственные связи якобы в интересах разведки России. По сведениям Вашингтона, Черкасов пробовал устроиться в Международный уголовный суд в Гааге, но там получил отказ и вернулся в Бразилию, где оказался под арестом.

Один из основателей криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легодимов был арестован в Майами в январе. Сотрудники правоохранительных органов обвиняют Легодимова в обороте незаконных средств в размере более 700 миллионов долларов. По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, серверы криптобиржи, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, были изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей.