Обвиняемый в причастности к убийству президента Гаити признал вину

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Гражданин Гаити и Чили признал в американском суде вину в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. 50-летний Родольф Жаар подтвердил в субботу, 25 марта, что оказывал материальную поддержку группировке и участвовал в сговоре о похищении и убийстве Моиза.

Признание прозвучало в суде Маймами в американском штате Флорида. Среди обвинений, которые предъявлены Жаару, - предоставление оружия и жилья гражданам Колумбии, которые составляли преступную группировку, пишет агентство Associated Press.

Жаар согласился на сделку со следствием и раскрыл сведения, которые помогут привлечь к ответственности еще десятерых человек. Ожидается, что приговор самому Жаару будет оглашен 2 июня. Ему может грозить пожизненная тюрьма.

Сейчас в США под стражей находятся 11 обвиняемых в организации убийства президента Гаити. Все произошло 7 июля 2021 года. Моиз получил смертельное ранение, когда на его резиденцию напала группировка. Ранена была и супруга главы Гаити. В целом по этому делу уже задержали больше 40 подозреваемых.