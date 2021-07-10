Вдова президента Гаити сделала первое заявление после убийства мужа

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Мартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого в ходе дерзкого нападения на резиденцию, сделала заявление впервые после случившегося. Об этом сообщил портал Haiti24 со ссылкой на опубликованную в Twitter представителем администрации президента аудиозапись.

— Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны, — заявила Мартин Моиз.

Она добавила, что президента убили из-за того, что он планировал осуществить в государстве ряд проектов, среди которых референдум и выборы.

Напомним, что нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью. В результате атаки президент погиб, а его жена серьезно пострадала. После случившегося на территории страны сроком на 15 дней введено военное положение. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения. Именно их показаниями поделился судья. На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента. Задержанные американцы рассказали, что нападение на президента Гаити Жовенеля Моиза организовал иностранец, а целью нападения на резиденцию Жоневеля Моиза был его арест, а не убийство.