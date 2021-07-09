Полиция Гаити задержала 11 человек, подозреваемых в убийстве президента страны

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Полиция Гаити провела операцию на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. В результате задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщила пресс-служба представительства.

— Полиция начала операцию в 16:00 (в четверг, в 23:00 по московскому времени — прим. «ВМ») и задержала 11 подозреваемых, — говорится в сообщении.

Как утверждают сотрудники представительства, в четверг утром к ним поступила информация о том, что полиции нужно попасть на территорию дипмиссии для задержания подозреваемых в убийстве президента. Полицейских впустили. После проведенной операции задержанных увели на допрос, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в убийстве президента Гаити принимали участие почти 30 человек. По данным Национальной полиции Гаити, в нападении на Моиза участвовали как минимум 28 человек, 26 из которых — колумбийцы, а еще двое — американцы гаитянского происхождения. Семеро из них убили при задержании, еще 15 были обнаружены, остальных до сих пор разыскивают.

Напомним, что нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью. В результате атаки президент и его жена погибли. После случившегося на территории страны сроком на 15 дней введено военное положение.