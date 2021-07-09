Почти 30 человек причастны к убийству президента Гаити

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Бывшие военнослужащие Колумбии могут быть причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, всего в группу преступников вошли не менее 28 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Колумбии Диего Молано в пятницу, 9 июля.

— В свете убийства президента Гаити Жовенеля Моиза сегодня Интерпол обратился с официальным запросом к правительству и полиции нашей страны о предполагаемых ответственных за это деяние. По предварительной информации, это граждане Колумбии, отставные военные национальной армии, — рассказал военный.

По данным Национальной полиции Гаити, в нападении на Моиза участвовали как минимум 28 человек, 26 из которых — колумбийцы, а еще двое — американцы гаитянского происхождения. Семеро из них убили при задержании, еще 15 были обнаружены, а нескольких до сих пор разыскивают, отмечает агентство Reuters.

Нападение на резиденцию Моиза произошло в среду, 7 июля. Во время инцидента ранения получила и его жена, Мартин Моиз, ее доставили в госпиталь.

Правительство Гаити ввело военное положение в республике на 15 дней.