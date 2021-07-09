Задержанные американцы назвали причину нападения на президента Гаити

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Причиной нападения на резиденцию президента Гаити Жоневеля Моиза был его арест, а не убийство. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили на допросе задержанные американцы Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

— Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его, — сообщил изданию Nouvelliste судья Клеман Ноэль. При этом не уточняется, по какому обвинению хотели задержать покойного главу государства.

Солаж на допросе рассказал, что эту работу он «нашел в интернете» и прибыл на Гаити месяц назад. Остальные наемники находились на территории государства три месяца.

По словам судьи, в машине задержанных обнаружили огнестрельное оружие, доллары, чековую книжку покойной супруги президента и сервер камеры, установленной в его резиденции.

Напомним, что нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью. В результате атаки президент и его жена погибли. После случившегося на территории страны сроком на 15 дней введено военное положение. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения. Именно их показаниями поделился судья. На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента.